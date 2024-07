G

abor Steingart, de 62 años, es un periodista alemán que fue editor en jefe del rotativo empresarial Handelsblatt y reportero de Der Spiegel. Hoy es director de The Pioneer (https://bit.ly/4d5dHXB). Después de la telúrica derrota en las urnas de los partidos que impulsan la guerra en las elecciones parlamentarias europeas tanto en Alemania como en Francia, llama la atención que en los dos países más importantes de la Unión Europea, geoeconómica y nuclearmente, surja el pensamiento crítico sobre Occidente –como el notable galo Emmanuel Todd, quien publicó La derrota de Occidente, del que formulé una reseña (https://bit.ly/3w9LwGI)–.

El régimen ilegítimo de Volodymir Zelensky, se derrite en forma acelerada: desde un bizarro golpe de Estado fallido en su contra (https://bit.ly/4eQ2Y4U), pasando por los supuestos dispendios escandalosos de su frívola esposa (https://bit.ly/4cxxGhK), hasta el abierto desprecio de la OTAN que justificará su rechazo al ingreso de Ucrania debido a su corrupción imperante (https://bit.ly/4eNu6Bu). La frase de entrada de Steingart es demoledora: Hay buenas noticias para Vladimir Putin: las señales se están intensificando de que Occidente está perdiendo la guerra y pronto intentará hacer un acuerdo con el gobernante ruso. Hay seis indicios de que Putin se convertirá en el triunfador del año 2024 y Zelensky, una vez aclamado por su espíritu de resistencia, será el perdedor del año .