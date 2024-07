Este proyecto estaba muerto y enterrado incluso antes de empezar. Nunca fue disuasorio. No estoy dispuesto a continuar con medidas engañosas , afirmó Starmer durante una rueda de prensa tras el primer consejo de ministros del nuevo gobierno.

Viceprimera ministra, con doctorado en la vida real

En ese contexto, Angela Rayner, una mujer sin estudios, doctorada en la vida real , como aseguró ella misma, obtuvo un histórico nombramiento como viceprimera ministra, siendo la primera mujer que ocupa ese cargo en Gran Bretaña.

La número dos del gobierno británico parece un elemento disonante. Tiene 44 años y carece de estudios formales. Creció en Stockport, en el norte de Iglaterra, en una vivienda social.

Dejó la escuela siendo adolescente y desde pequeña se hizo cargo de su madre bipolar, que además era analfabeta y no trabajaba. Su padre estuvo ausente a menudo.

A los 16 años se convirtió en madre soltera y al poco tiempo tuvo otro hijo muy prematuro, que está casi ciego. No obstante, Rayner afirma: los desafíos no me han quebrado .

Tras abandonar la escuela, la mano derecha del nuevo primer ministro trabajó en temas sociales y allí descubrió el sindicalismo y luego la política.

En 2015 fue electa diputada por el Partido Laborista, donde experimentó un ascenso meteórico gracias a su franqueza, primero con Jeremy Corbyn, líder del partido hasta 2020, y luego con Keir Starmer.

Rayner, quien además sabe reparar autos, es más izquierdista que el nuevo primer ministro.

Ayer terminó el reparto de escaños con un triunfo de los liberal demócratas en la última circunscripción que quedaba por confirmar, la de Inverness, Skye y West Ross-shire.

Las elecciones quedaron así: 412 escaños para el Partido Laborista, 121 escaños para el Conservador, 72 para los Liberal Demócratas, nueve escaños para el Partido Nacional Escocés y otros 30 entre partidos menores como los Verdes o el populista Reforma, de Nigel Farage.