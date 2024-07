P

ara Gustavo Reyes Terán (titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad) el eje rector del proyecto de salud de la 4T es la gratuidad en el tercer nivel de atención (concentrado en padecimientos más complejos) eliminando el modelo neoliberal que, durante décadas, transfería a los pacientes la obligación de ser pilar en la sostenibilidad financiera de institutos y hospitales federales de referencia, con un costo estimado (hacia 2017) de 7 mil mdp ( La Jornada,15/12/2023).

El 1º de diciembre de 2020 entró en vigor el acuerdo para la atención gratuita de personas sin seguridad social que cubre consulta u hospitalización, estudios de laboratorio e imagen e insumos (medicamentos, material de curación y dispositivos) para tratamiento médico y quirúrgico. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 destinado a las entidades por la Comisión Coordinadora fue de 41 mil mdp al que, descontado los servicios personales, le restan 17 mil mdp. De ellos, casi 7 mil mdp fueron asignados a la gratuidad.

De acuerdo con Reyes Terán la gratuidad debe proseguir dejando atrás las cajas de cobro y remarcando enfáticamente a los más altos liderazgos, personal de trabajo social y residentes que negar la atención o cobrar a los no derechohabientes constituye una falta grave. Asimismo, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe consolidarse una estrategia para incrementar plazas (recientemente se han asignado mil 200 para atender infarto agudo de miocardio, enfermedad renal crónica y cáncer de mama) y que todas las entidades coordinadas dispongan de la capacidad para otorgar atención en turnos vespertinos, nocturnos y fines de semana. Igualmente deben entregarse, antes de que concluya el sexenio 2018-24, obras de infraestructura (en proceso, ampliaciones y reubicaciones) que son fundamentales para cumplir con la atención gratuita de calidad, acompañadas del respectivo equipamiento dispuesto con tecnologías avanzadas.