Alonso Urrutia, Emir Olivares y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Sábado 6 de julio de 2024, p. 4

Al considerar que fue superada la polémica en torno a la instrucción que el juez Rodrigo de la Peza López había dado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para designar a los dos magistrados faltantes con el fin de calificar los comicios, el presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que se tuvo una buena salida legal. Por ello, anunció que su gobierno ya no emprendería el juicio político en su contra, como lo había anunciado la Secretaría de Gobernación (SG).

En una muy breve referencia al caso después de conocerse que una vez que el tribunal colegiado en materia administrativa revocó esa medida cautelar por injustificada y que el propio juez, en consecuencia, ayer por la mañana había retirado su decisión, López Obrador dio por saldado el asunto (que en su momento calificó de maniobra politiquera para imponer un criterio que impidiera a Morena y sus aliados contar con mayoría calificada). “Ah, qué bien, qué bueno, porque la Constitución es muy clara en eso: corresponde a las autoridades electorales la calificación de la elección, al Tribunal Electoral; ¿cómo se va a meter un juez a algo que no le corresponde?

Además, no hay lagunas, no es de interpretación, es muy claro que es la autoridad electoral, es última instancia el Tribunal Electoral para estos asuntos. No sé quién lo asesoró. Pero si ya se resolvió, qué bueno, felicidades.

Retiro de la orden

Fue ayer cuando se conoció que el juez De la Peza López había negado la suspensión definitiva a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), cuyo objetivo era ordenar al TEPJF que completara la integración de su sala superior, mediante la designación de dos magistrados temporales de sus salas regionales.