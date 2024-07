Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Sábado 6 de julio de 2024, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que están muy bien, buenísimos todos , los futuros integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum, quien será su sucesora, dados a conocer el jueves.

Hizo particular énfasis en la actual secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, quien será titular de Gobernación. La describió como una mujer de convicciones y honestidad en su desempeño.

“Hija de una maestra rural de la Huasteca de San Luis Potosí, de Xilitla, trabajó con Claudia y conmigo. Fue periodista en La Jornada. ¿Cuándo se iba a ver que una periodista de un periódico de izquierda, hija de una maestra rural, mujer, llegara a ser secretaria de Gobernación? No cabe duda de que esto es una transformación”, subrayó.

