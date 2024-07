Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 6 de julio de 2024, p. 19

Moscú. En abierto desafío a sus socios europeos, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, cuyo país ejerce este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE), realizó ayer una visita de trabajo a Moscú para entrevistarse con el presidente Vladimir Putin, como parte de lo que él llamó en la red social X, apenas aterrizó su avión en la capital rusa, misión de paz: segunda parada , unos días después de visitar con el mismo fin, también de sorpresa, a Kiev.

Esto provocó una avalancha de críticas de sus colegas del bloque europeo, que coincidieron en señalar que Orbán no está facultado para negociar en nombre de los 27 miembros de la UE. Desde la radio de su país, Orbán respondió momentos antes de abordar el avión que lo llevaría a Moscú: No puedes hacer la paz desde un cómodo sillón en Bruselas , y agregó: “Incluso si la presidencia pro tempore del Consejo carece de mandato para negociar en nombre de la UE, no podemos quedarnos sentados esperando que la guerra termine de milagro.

Seremos una herramienta importante para dar los primeros pasos hacia la pacificación. De eso se trata nuestra misión de paz.

Al comienzo del encuentro a puerta cerrada con el premier húngaro, Putin señaló –en las breves palabras iniciales que transmitió la televisión rusa–: “Entiendo que esta vez ha llegado no sólo como nuestro antiguo socio, sino también como presidente (pro tempore) del Consejo de la Unión Europea”, una suerte de reconocimiento a Orbán que decidió viajar a Rusia en contra de la posición de la UE, que acordó al máximo nivel no mantener ningún contacto institucional con el titular del Kremlin.