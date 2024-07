Europa Press, Ap y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 6 de julio de 2024, p. 18

Washington. El presidente Joe Biden reiteró ayer que no tiene intención de retirar su candidatura, y aseguró que todavía puede vencer a su rival republicano, Donald Trump, en las elecciones venideras, a pesar de que en las últimas horas destacados patrocinadores del Partido Demócrata retiraron su respaldo, por considerar que ya no está capacitado para desempeñarse como presidente, debido a su avanzada edad.

Fue un episodio (el debate) muy malo. No había indicios de ninguna condición grave. Estaba exhausto. No hice caso a mis instintos en cuanto a la preparación y tuve una mala noche , expresó ayer el mandatario en una entrevista con la cadena estadunidense ABC.

El presentador George Stephanopoulos le preguntó al mandatario si su desempeño en el cara a cara con su antecesor se debió a la falta de tiempo de descanso, Biden respondió que estaba enfermo y se sentía terrible .

Los médicos que estaban conmigo me preguntaron si me habían hecho una prueba de Covid porque estaban tratando de averiguar qué me pasaba. Me hicieron una prueba para ver si tenía o no alguna infección, ya sabes, un virus. No la tenía. Simplemente tenía un resfriado muy fuerte , agregó al respecto en un intento de borrar la mala impresión que dejó tras su mal desempeño en el debate frente a Trump.