El 19 se presentará Black Sabbath–The End of the End, concierto realizado en 2017, en el que se narra la última gira de la banda que internacionalizó el sonido del metal con Ozzy Osbourne.

Para el 17 se proyectará The Cure–Anniversary Live in Hyde Park, donde en 2018 esa banda celebró cuatro décadas de su formación.

The Rolling Stones, Black Sabbath, The Cure, Queen y Zoé, en colaboración con Universal Music México, serán proyectados en la Cineteca Nacional dentro del ciclo Mes del rock que organiza el recinto fílmico.

El Queen Rock Montreal se proyectará el miércoles 24, donde la banda británica grabó en directo en el Forum de Montreal, ante más de 18 mil seguidores en 1981.

The Cure repite su participación el viernes 26 con el documental The Cure–Curætion-25 From There To Here, presentación que se realizó la última noche del Festival Meltdown en su edición 25, en junio de 2018.

Por último se presentará el documental Zoé–Panoramas el 31 de julio, que brinda una mirada única e introspectiva de una de las bandas de rock alternativo en América Latina. La película transporta en un viaje audiovisual a través de uno de los años más decisivos, 2016, en la historia de la banda.

Mientras llega el día del estreno, se puede escuchar por Spotify, Rock It Universal, lista de reproducción con más de 100 canciones de las bandas participantes.

Las funciones serán de entrada gratuita a las 19:30 horas en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional México, ubicada en avenida México Coyoacán 389, colonia Xoco.