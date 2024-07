Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 6 de julio de 2024, p. 6

Madrid. La cantante y antropóloga mexicana Lila Downs celebró que en México se esté viviendo un tiempo increíble, que sorprende a todo el mundo , tanto por el hecho de que en unos meses asumirá la presidencia del país una mujer y además científica , como por los avances que advierte en el reconocimiento y la defensa de los pueblos originarios, así como a la lucha por preservar las lenguas nativas, como la mixteca, la lengua de mi madre , que abrazó durante los primeros años de su carrera musical.

La oaxaqueña, nacida en Tlaxiaco en 1968, inició una gira por España en la que dará a conocer su reciente disco, La Sánchez, el primero que hizo en solitario, sin la colaboración de su esposo y mancuerna artística, Paul Cohen, quien falleció en 2022.

Desde pequeña, Lila Downs enarboló la lucha y la resistencia. De ahí que decidiera abrirse paso en el siempre difícil mundo de la canción popular mexicana, reivindicando las lenguas indígenas, como la mixteca, que escuchaba en su casa gracias a su madre.

A su paso por Madrid, en la Casa de México en España, la cantante explicó en entrevista con este medio su visión del momento actual que vive el país, del que ha sido testigo desde la capital de su estado natal, donde reside desde hace varios años después de vivir en otras ciudades, como Los Ángeles o Nueva York.

Tristeza

Downs, que también tiene raíces estadunidenses, reconoció que está viviendo con tristeza las noticias que le llegan desde el norte.

Siento una tristeza enorme por lo que está pasando ahora. Me da nostalgia de haber vivido ahí, en Estados Unidos, haber tenido una participación como ciudadana, y ahora ver que va a volver Trump me sorprende y también me provoca tristeza. Ya lo veo como un hecho, salvo que cambien al candidato demócrata , explica.