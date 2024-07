Leonardo Mena Gil

Periódico La Jornada

Sábado 6 de julio de 2024, p. a10

El regreso de Jorge Sánchez a la Liga Mx es un patrón que repite cada vez más el futbolista mexicano. Este viernes, en la presentación del nuevo fichaje de Cruz Azul, las estadísticas reafirman esta tendencia, a la alza desde 2022.

En los últimos dos años han retornado del viejo continente nueve jugadores, mientras las exportaciones se contabilizan con los dedos de una mano.

En palabras de Sánchez, flamante refuerzo de La Máqui-na, mantenerse en Europa no es fácil. El ritmo de competencia, mucho más exigente al futbol local, es una de las razones.

Yo peleaba contra dos o tres jugadores de estupendo nivel, de entre 18 y 20 años, quienes inclu-so eran pretendidos por equipos de mucha jerarquía. Había que estar día a día batallando , expresó el defensor de 26 años tras su paso por el Ajax y el Porto.

Quería que me fuera de la mejor manera; sin embargo, me traigo una experiencia muy positiva tan-to en la parte mental como en la física , afirmó el seleccionado nacional en su presentación.