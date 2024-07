Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 6 de julio de 2024, p. 4

Gran música y mucho disfrute , promete la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM) para su Temporada de Verano 2024, conformada por ocho conciertos dentro de abono y una gala de clausura, que tendrán lugar a partir de hoy y hasta el primero de septiembre en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario (CCU).

Antes, del 20 al 23 de junio, viajó a Colorado, Estados Unidos, invitada como orquesta residente del Festival Bravo! Vail!, convirtiéndose en la primera agrupación latinoamericana y en la segunda no estadunidense en participar en ese encuentro, luego de la Academy of St. Martin in the Fields, del Reino Unido.

Este par de compromisos permiten a la OSM reafirmar no sólo su calidad artística, sino también su filosofía. No queremos perder la oportunidad de impactar al público , afirmó Carlos Miguel Prieto, su director artístico, quien aclaró que para cumplir ese cometido todos los conciertos de la agrupación están concebidos para ser disfrutados por melómanos y neófitos.

Es decir, no hay un solo programa que no tenga puesta la vista en el público de la música clásica al mismo tiempo que en el público al que queremos invitar a este mundo , explicó en conferencia de prensa.

“Es una estrategia que tomamos; tenemos un consejo artístico que analiza cada programa con ese doble prisma; es decir, los muy clavados que siempre quieren obras diferentes y nuevas y, al mismo tiempo, el público tradicional al que le gusta que toquemos una sinfonía de Brahms o de Beethoven, y la gente que asiste a ver qué pasa.”

El también violinista destacó que en los 20 años que tiene al frente de la Sinfónica de Minería no recuerda una temporada tan impresionante como la de este año, que combina el virtuosismo, el interés musical y la calidad de cada solista invitado.

“Es impresionante que en la misma temporada podamos tocar, como ahora, la Sinfonía no. 7 de Mahler, la Sinfonía no. 8 de Bruckner y Así habló Zaratustra, de Strauss, obras que contienen una orquesta gigantesca”, ejemplifico.