En este tercer disco queremos reivindicar el canto comunitario en la música tradicional. Qué de nuestra herencia queremos recuperar y hacer florecer en la memoria y qué no. Es decir, hay ciertas prácticas en la tradición que sabemos que no son tan chidas y no porque sea tradición tenemos que mantenerlas. No es que estemos en contra de todo, sólo de algunas letras, que son machistas; como en toda manifestación cultural, aquí se refleja también el pensamiento que ha construido y cimentado nuestra cultura , señala la referida intérprete, quien es maestra en filosofía, además de tocar el tololoche.

Desterrar posturas

No es que la música tradicional sea machista, sino que crecimos en una cultura patriarcal. Entonces, no es algo exclusivo de la tradición, pero hay que señalar esas cosas, porque a veces hay posturas que quieren conservar la tradición tal cual y la momifican, como si no estuviera viva y no hubiera cambios en ella; algunos investigadores quieren preservarla como un objeto de museo o de aparador, y no es así.

Otro de los aspectos que buscan hacer patente con este material es el lugar que ocupa actualmente la mujer en esas expresiones, que, en el caso de la música de Tierra Caliente, ya no se limita a la tabla, como bailadora, sino que también estamos componiendo, escribiendo y cantando los versos , apunta Ireri, quien resalta la amplia variedad de músicas e instrumentos tradicionales que incluirá el nuevo álbum, acorde con las influencias con las que crecieron en casa.

Floreciendo en la memoria es un proyecto de sumo significado para el grupo Media Luna, porque con él se rinde homenaje a sus antepasados, entre ellos al bisabuelo paterno, quien, hasta donde se sabe, fue quien abrió la línea de enseñanza de la guitarra y el violín en la familia, así como al abuelo paterno, que además de maestro de educación básica, es compositor. Asimismo, reconoce el legado del abuelo materno, destacado bailador de tabla en Tierra Caliente.

Este disco es también la reivindicación del canto popular. Tenemos esa otra parte de influencia en la que desde mi bisabuelo paterno ha corrido en nosotros sangre libertaria. Él fue miembro del ejército de Emiliano Zapata; su hijo, o sea mi abuelo, formó parte del movimiento clandestino que dio origen al EZLN; mi papá fue comunista y participaba en las marchas y mítines cantando con la influencia de todos los latinoamericanos: Víctor Jara, Violeta Parra, Mercedes Sosa... Y nosotros, como hermanos, aunque yo en particular, nos hemos dedicado mucho a acompañar las marchas y manifestaciones por una vida digna y libre para todos , sostiene Ireri Mejía.