Ángel Bolaños Sánchez y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 6 de julio de 2024, p. 24

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) ordenó el recuento de la votación total emitida en la alcaldía Cuauhtémoc al resolver el recurso de impugnación promovido por Morena contra el resultado de la elección.

En el cómputo final del Instituto Electoral local (IECM), la candidata de la coalición PAN, PRI y PRD, Alessandra Rojo de la Vega, obtuvo 156 mil 436 votos (46.31 por ciento), contra 145 mil 14 (42.93) de Catalina Monreal, quien contendió por Morena, PVEM y PT.

Rojo de la Vega afirmó que impugnará ante la sala regional del tribunal “el acuerdo ilegal, al aprobarse en lo oscurito, donde votaron en una sesión privada” y que se preparó desde la tarde del jueves.

Aseguró que junto con su equipo jurídico vamos a defender hasta el último día la decisión de los vecinos en Cuauhtémoc por un cambio de verdad , porque obtuvo una victoria contundente, en la que hay una diferencia de casi 12 mil votos, que son casi 4 por ciento .

Explicó que “el recuento se da cuando hay uno por ciento de diferencia, están haciendo ilegalidades, están haciendo transas. Del monrealato me espero todo, pero no del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, cuyo presidente, Armando Ambriz, compadre y amigo cercano de la familia Monreal, se está prestando a esta situación turbia y sucia, y es lamentable porque no están respetando la voluntad del pueblo y por medio de ilegalidades y con falta de argumentos ordenaron un recuento total de votos”.

Hizo un llamado al tribunal a que se deje de prestar a las marranadas de la familia Monreal, sin sentido, sin justificación alguna, sólo por hacer favores políticos .

En caso de que no se resuelva favorablemente la impugnación, anticipó que llegará hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.