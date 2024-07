L

a historia está llena de damas ilustres por mil razones, pero los varones las hemos tratado egoístamente. Les hemos dado acceso a presidir su país sólo cuando irrumpen imparables.

En tiempos cercanos la cosecha política ha sido notable: Margaret Thatcher, Angela Merkel, en Europa, y en terrenos latinoamericanos mucho más: Michelle Bachelet, en Chile; Dilma Rousseff, en Brasil; Laura Chinchilla, en Costa Rica; Violeta Chamorro, en Nicaragua; Mireya Moscoso, en Panamá, y María Estela Martínez de Perón y Cristina Fernández de Kirchner, ambas de Argentina.

Repasando esta larga nomenclatura se extraña la ausencia de una jefa de Estado mexicana. Países tan pequeños como Panamá o grandes como Brasil las han tenido, México no. ¿La razón?, no es la ausencia de grandes mujeres. Busquemos más bien en el machismo del régimen político posrevolucionario.

Por 80 años el PRI/gobierno ni remotamente consideró a una señora como candidata. No dio espacio a María de los Ángeles Moreno, a Dulce María Sauri o a Beatriz Paredes. El PAN que también tuvo su oportunidad después de Fox, no lo pensó impedido por su misoginia religiosa. La izquierda no supo crear una oferta para personajes del tamaño de Ifigenia. El sistema en conjunto nunca tuvo un proyecto femenino, tuvo que venir una corriente universal y una voluntad nacional para que se diera.

Pero como sea, ahí está la señora virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Llegó por la voluntad popular. Ahora nos viene una exigencia de gran calibre: ¡dejémosla gobernar! El país requiere corrientes adversas inteligentes, firmes, leales a la democracia. No confundamos rencillas con oposición ni frustraciones con legitimidad.

Claudia es presidenta en momentos de enorme complejidad por más que en cada fin de administración nos jalemos los pelos anunciando el fin del mundo. Recordemos aquella histeria de José López Portillo quien, al rendir su último Informe, lloró, golpeó el atril, se declaró culpable de sus fallas; pidió perdón y se fue.

A pesar de que esas escenas hoy pintan más que ridículas, es inevitable recordarlas como lección: no es lo que cuenta empezar bien, sino terminar bien, asumiendo los propios riesgos desde el primer momento con entereza y serenidad para ejercer un mandato exigido como de alto nivel.

Un ejercicio justo, honesto y eficiente, al que hoy habrá que sumar aquello que hasta hoy no habíamos tenido necesidad de descifrar: los enigmas y circunstancias del hecho de ser gobernados por una mujer.