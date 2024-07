Andrea Becerril

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, rechazó que pretenda repetir en ese cargo en el primer año de la próxima legislatura que inicia el próximo primero de septiembre, como algunos de sus compañeros de bancada lo han planteado.

No. No. Creo que yo he cumplido con un ciclo que me correspondió en esta legislatura y hay que dar oportunidad a nuevas compañeras y compañeros que asuman esta responsabilidad , respondió en entrevista, después de la ceremonia solemne en la que se colocó en el Muro de Honor del Senado una leyenda en reconocimiento de los pueblos indígenas y afroamericanos.

Destacó que el próximo 30 de agosto concluye su gestión como presidenta del Senado y está lista para contribuir los próximos seis años en el impulso de las reformas necesarias a fin de que se consolide la Cuarta Transformación.

Ya cumplí con ese encargo y estaré con mucha disciplina y humildad donde me corresponde.