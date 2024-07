Sostuvo que Moreno “quiere sumisión, no militancia, y que su voz se respete. Con nosotros está jodido Alito, porque vamos a seguir platicando con Claudia Sheinbaum para hablar de los temas que le interesan al movimiento obrero, en especial a la CTM. Reconocemos que es la virtual presidenta electa y queremos trabajar con ella. Si eso no le gusta a Alito, lo sentimos; ni modo”

Aunque en la serie de propuestas finales que se pondrán a discusión en la asamblea nacional priísta quedó fuera la petición de quitar a la CTM como su sector obrero, Velasco destacó que desde hace años el comité ejecutivo nacional del PRI no convoca a una reunión con todos sus sectores. Apuntó que la solicitud de una sección del priísmo para que la esa central salga del partido no nos preocupa. Muchos no estamos de acuerdo, ya estamos con un pie fuera de lo que es el PRI. No tenemos ningún problema de no participar en un partido político .

Consideró que si hay un alejamiento de los trabajadores con el Revolucionario Institucional se debe a que encuentras en Alejandro Moreno un alejamiento total a las causas de los trabajadores. No es un partido que vaya con las causas de los obreros .