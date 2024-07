Miguel Ángel Velázquez

Periódico La Jornada

Viernes 5 de julio de 2024, p. 8

El próximo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, ve hacia adelante y con los ojos bien abiertos responde: no, no hay que tenerle miedo a Donald Trump; hay que actuar con inteligencia, con serenidad .

–Es decir: ¿usted no le teme a Trump?

–No, no le temo.

–¿Es, a final de cuentas, un cordero disfrazado de lobo?

–Bueno, esas son tus palabras metafóricas muy sugestivas. No, yo creo que una cosa es tener previsiones, no dejarte llevar por juicios ligeros y ser cautelosos, y otra es ser temeroso. Yo te diría que no veo razones para serlo, pero sí las veo, y muy buenas, para ser prudentes y cuidadosos. Así debe ser en la buena diplomacia.

–Los encabezados de los diarios más importantes de Estados Unidos tuvieron como noticia principal la decisión de la Suprema Corte de dar impunidad al ex presidente republicano, pero un par de ellos hablaban de un poder sin límites. ¿Eso qué significa para la soberanía mexicana?

–En primer lugar, nosotros debemos tratar de entender lo mejor que podamos lo que está pasando y confiar en nuestras instituciones. Entiendo tu punto y tu preocupación, pero creo que no hay razón para perder la confianza en lo que somos como país, como vecinos, como socios comerciales, y yo diría como amigos de Estados Unidos, en una vecindad que no es sencilla, pero que al haber crecido como socios comerciales, nos deja en una mejor posición para atender circunstancias que eran impredecibles hace apenas unas cuantas semanas o meses.

Sin subestimar los retos, creo que estamos preparados para contender en los buenos términos que ha planteado la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y que también son los que llevó a la práctica el presidente López Obrador, en una relación de suyo compleja. Yo me concentraría más en lo que México puede ofrecer y puede dar con una diplomacia inteligente y de principios. Con la firmeza necesaria.

–Perdone, pero no se me quita de la cabeza lo que está sucediendo en Estados Unidos y el daño que se hizo a nuestra soberanía durante algún tiempo. Por ejemplo, los agentes de la DEA que llegaban y salían cuando querían, que ayudaban o no al narco, pero que ahí estaban, muy cerca, y alentaban de esa forma la violencia. ¿En estos últimos años se restañó esa soberanía? ¿Se le blindó?

–Sí. Yo te daría los datos objetivos que muestran que sí hubo un cambio radical. Hoy, a ver quién quiere entrar sin tener permiso. Ahora deben sacar una visa, se tiene que llevar un registro y justificar cabalmente el ingreso al país. Yo creo que ha sido un avance sustancial. ¿Cómo que aquí entraba el que quería sin avisar a nadie y portando o no armas de fuego? Creo que sí hay una verdadera renovación y el mérito más importante es que esto se ha aceptado, porque hoy México es más respetado que antes.

–¿Usted cree que Estados Unidos siente ahora la necesidad de México?

–Sin duda, y eso por lo que nuestro país representa en términos de sus intercambios comerciales, de sus alianzas frente a otras amenazas que ellos también pueden percibir y sentir de manera muy clara, y me refiero por ejemplo al caso de China, donde México se vuelve, en mi opinión, un jugador necesario para una ecuación más balanceada. ¿Qué es México en este contexto más internacional? En primer lugar, yo diría que un socio confiable, si no, no seríamos el principal socio comercial y no habríamos crecido como hemos hecho en término de nuestras interacciones con otras regiones.

Convencido del proyecto de política exterior de Sheinbaum, De la Fuente explica: “no debemos perder de vista la importancia que tienen América Latina y el Caribe para nosotros, porque es la región que nos da identidad, que fortalece nuestra cultura, y también debemos abrirnos un poco más hacia otras regiones del mundo.

“El corredor transístmico, señala, se ha vuelto ya un imán muy atractivo para varias economías europeas que ven a través de éste la posibilidad de incrementar sus operaciones comerciales con Asia.

“México tiene ese papel que históricamente ha sido de puente, y hoy más que simbólicamente lo es en los hechos: es un puente entre América Latina y el bloque norteamericano, un puente importante entre Occidente y Oriente.

Debemos tomar ventaja de ello. ¿En qué sentido? Ventaja en que esta posición geopolíticamente estratégica reditúe beneficios reales a nuestra población y no seamos sólo utilizados como paso transitorio de mercancías. Entonces, por eso yo creo que sí, la complejidad es real, pero también son reales las posibilidades que tenemos y hay una conducción muy clara, muy precisa, que se inició en este gobierno y tendrá continuidad en la administración de la doctora Sheinbaum.

La conversación cambia de rumbo y ahora toca la sombra de la derechización de muchos países, Francia como otra preocupación.

“Lo que ha ocurrido es que el modelo neoliberal que predominó en varias regiones del mundo durante varios años o décadas, en algunos casos, no dio los resultados que se esperaban, y claro, hay desencanto. Ahora existen las opciones de derecha e izquierda, y lo que estamos viendo en algunas regiones es que se van imponiendo las de derecha, quizá porque las de izquierda no fueron atractivas o suficientemente persuasivas.