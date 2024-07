Fernando Camacho y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 5 de julio de 2024, p. 7

El próximo titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, reconoció el papel protagónico del magisterio del país en la formación de las personas y ofreció ser aliado de los maestros. Además, adelantó que se consolidará el esquema de becas para estudiantes de diversos grados, además del modelo de la Nueva Escuela Mexicana.

Luego de ser presentado por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en el Museo Interactivo de Economía, en la Ciudad de México, el todavía líder nacional de Morena subrayó que no hay nada más apasionante que trabajar en la educación, porque es la posibilidad de cambiar destinos, de cambiar vidas. Por eso me emociona mucho la tarea que hoy me encomiendan y le agradezco profundamente la oportunidad .