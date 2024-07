En sesión extraordinaria celebrada ayer vía remota, los magistrados del séptimo tribunal colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México, Benito Arnulfo Zurita Infante, Alejandro González Bernabé y Ricardo Olvera García, advirtieron que la medida cautelar es injustificada porque no se causa un daño inminente e irreparable al quejoso que pueda comprobar.

El magistrado recordó que después de la elección presidencial del 2 de junio, se están presentando recursos e inconformidades que se desahogan ante las instancias correspondientes del tribunal en salas superiores y regionales. Por ello, el TEPJF tiene hasta el 6 de septiembre para hacer la declaratoria de la validez de la elección.

De tal modo que no se advierte un daño inminente, porque ahora, 4 de julio, incluso antes, cuando se aceptó la demanda, la sala no está integrada por el mínimo de seis (magistrados electorales), porque finalmente a la presidencia de la sala superior le corresponderá en su momento hacer la propuesta que corresponda de las personas magistradas que integran las salas regionales para que el pleno de la sala superior designe a alguien. No se actualiza, por ahora, algún daño que sea inminente y que de alguna forma sea irreparable.

El Legislativo seguirá con el proceso

El Senado continuará con los recursos legales interpuestos contra el juez De la Peza por invadir facultades de esa Cámara, a pesar de que desde el Consejo de la Judicatura se planteó a los directivos de ese órgano legislativo desistirse.

La decisión del juzgador de violar la Constitución, de extralimitarse e invadir competencias de otros poderes, forma parte de la irresponsable confrontación de la Suprema Corte con el Ejecutivo y el Legislativo y es ejemplo claro de la urgencia de la reforma judicial, advirtió la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera.