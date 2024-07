A

hora que Julian Assange goza de libertad, luego de 14 años de persecución multinacional, debemos recordar a otro periodista, Gary Webb, también ejemplo de persistencia frente al poder de Estados Unidos.

Webb publicó en 1996 tres amplios reportajes, Dark Alliance (Alianza oscura), en el San Jose Mercury News, diario de San Francisco con poca influencia regional. Pero al incluirlos en una página web del naciente Internet, se conocieron ampliamente en el mundo.

Webb mostró que el incremento del narcotráfico y el consumo de cocaína y crack, especialmente en los barrios negros de San Francisco, se debía a que las ganancias de dicho negocio financiaban la guerrilla de los contras, que en los años 80 intentaba derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua. La Agencia Central de Inteligencia, CIA, era la encargada de la logística y el abastecimiento de esa guerrilla.

Para su trabajo, Webb entrevistó a narcotraficantes en Nicaragua y a colaboradores de la DEA; recopiló declaraciones de ex agentes de inteligencia y rescató informes policiales estadunidenses.

Pero en vez de ahondar en las implicaciones del gobierno en lo que Webb denunciaba, The Washington Post, The New York Times y Los Angeles Times, emprendieron una campaña para desprestigiar sus investigaciones; dudaron del papel de Estados Unidos en la guerra entre la contra y los sandinistas y ocultaron el efecto nocivo del festín de droga barata en los barrios pobres del vecino país.