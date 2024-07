E

l análisis previo del paradigma de la producción, señala György Márkus (GM) al iniciar el capítulo 3 de Language and Production (1986), como proceso dual no es sólo muy abstracto y esquemático, es deficiente porque ofrece una distinción tajante e inmediata cuando en términos históricos lo que existe, según Marx, es una dialéctica entre los conceptos de fuerzas productivas (medios de producción) y relaciones sociales de producción, conceptos cuyas fronteras están por delimitarse. La relatividad de las distinciones antes vistas se pone en evidencia por la existencia de casos intermedios que desafían el carácter mutuamente excluyente de las dicotomías. GM rechaza como simplistas las asociaciones antes presentadas, entre reglas sociales de uso (RSU) y relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, por una parte, y la de normas sociales de empleo (NSE) y relaciones sociales entre los humanos, por la otra. Este simplismo falla pues: 1) Hay reglas técnicas (y capacidades asociadas) relacionadas con las relaciones con otras personas (saludar a, o bailar con alguien); 2) Hay objetos (bandera, cruz, corona, dinero), en los cuales el contenido material y la forma económica coinciden, de tal manera que es imposible separar las preguntas sobre cómo deben usarse y quién puede usarlos. A partir de la relatividad de la distinción entre RSU y NSE, GM se pregunta si pueden distinguirse del todo. Antes de contestar precisa que el objeto en su estructura física es simultáneamente una objetivación de capacidades (C) definidas y la materialización de relaciones socioeconómicas definidas, y que la distinción entre ‘forma material’ y ‘contenido social’ se asumió como una distinción analítica. Para hacer más clara y práctica la pregunta, GM la formula en los siguientes términos: ¿Por qué es la demanda de un mundo sin dinero, cañones y banderas nacionales, una demanda radical racional, mientras la demanda de un mundo sin máquinas es Ludismo irracional? Y añade: ¿Por qué es claro que la banda de transmisión, en su misma forma física, define C internas a un sistema de división del trabajo basada en la separación entre el trabajo manual e intelectual y en la dominación del segundo sobre el primero? Y contesta que lo que ha de considerarse contenido material y ha de asimilarse como base factual de la vida social, constitutiva del desarrollo de las fuerzas productivas, y lo que debe considerarse como materialización de relaciones sociales que debe ser cambiado, esta doble cuestión no se puede contestar teóricamente: es una pregunta práctica, cuya respuesta depende de la perspectiva histórica en la que nos situamos. Y desde este punto de vista, añade, no hay datos fijos que deban aceptarse sin cuestionarse y a los que uno deba adaptarse, porque no hay ningún elemento del medio de hechura humana que no pudiera ser concebido en su forma concreta, no sólo como el portador de ciertas relaciones sociales separables de su valor de uso como contenido, sino como la objetivación de esas relaciones en su contenido mismo. Con base en esta inseparabilidad entre lo técnico y lo social, GM modifica el análisis que sostenía que el paradigma marxiano de la producción ancla y justifica la racionalidad de las necesidades radicales en y por la demarcación entre ‘contenido material’ y ‘forma social’, llegando a la conclusión que por la interpenetración práctica de los dos aspectos, la manera que uno haga la distinción entre relaciones con la naturaleza y relaciones entre personas, depende principalmente de qué necesidades y demandas sociales uno concibe como racionales.