uando al inicio de su mandato anunció la creación del Banco del Bienestar, el presidente López Obrador comentó que algunos banqueros se pusieron más que nerviosos por lo que calificaron de competencia desleal , a lo que el mandatario les dijo: si ustedes se comprometen a invertir y abrir sucursales para atender a la población en las zonas en las que la nueva institución operará (es decir, las más alejadas y desatendidas por esos mismos barones), pues adelante, sin problemas. La respuesta de los angustiados fue el silencio sepulcral. Obvio es que ni un peso arriesgarían en esa aventura popular , porque no les era redituable, y como no lo harían Andrés Manuel les reviró: entonces, no estorben.

Algo similar sucedió cuando el propio López Obrador dio a conocer el programa Internet para Todos, sin fines de lucro: a los oligarcas acaparadores de ese mercado se les pusieron los pelos de punta y arguyeron lo mismo: competencia desleal y aventura popular . Claro, obtuvieron la misma respuesta: si atienden a la población en las zonas olvidadas … Entonces, no estorben, y siguió adelante, en el entendido de que alrededor de 20 millones de mexicanos permanecían incomunicados por no tener acceso a esa tecnología, de tal suerte que era urgente cerrar la brecha de retraso y marginación.

En aquella ocasión, el mandatario denunció que alrededor de 500 municipios del país (más o menos 20 por ciento del total) no tenían posibilidad de comunicarse por medio de Internet, ni las cabeceras municipales; no se podía siquiera hablar por teléfono celular . Por su parte, Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad y encargado poner a caminar dicho programa (infraestructura incluida, con cerca de 12 mil torres) comentó que millones de niños en México no pueden quedar en desventaja frente a sus contemporáneos porque viven en lugares a los que el acceso se considere antieconómico y no rentable. Esto es una ina-ceptable injusticia para el país .