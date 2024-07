¿A

quién le gustó la designación de Mario Delgado como secretario de Educación? Probablemente ni al propio Mario, tenía puesto el ojo en una posición más conectada con la política o las finanzas. No se le pueden regatear méritos al presidente de Morena y coordinador general de la campaña de Claudia Sheinbaum. Contribuyó al triunfo de su partido y su candidata, así como a la obtención de la mayoría en el Congreso. Sin embargo, el sector educativo esperaba que la SEP del próximo gobierno fuera ocupada por alguien familiarizado con sus problemas y necesidades. Habrá que recordar que por ahí han desfilado personajes de la talla de José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez y Jesús Reyes Heroles. Premiaron a Mario en la rifa del tigre: le tocará lidiar con los buenos muchachos de la CNTE. Y puertas adentro del gabinete, lo estará aguardando Marcelo Ebrard resortera en mano. Se agita el oleaje para decidir quién lo sustituirá en la dirección del partido en el poder.

Supermujeres en país machista

La designación de Rosa Icela Rodríguez en Gobernación es un acierto. Claudia incorpora a su equipo la experiencia y el talento de la titular de Seguridad del presidente López Obrador. Va a decirse –ya comenzó– que serán los ojos de Andrés Manuel sobre la nueva administración, pero lo cierto es que Rosa Icela en su larga carrera administrativa ha estado en el equipo de la presidenta entrante y el Presidente saliente. Ya no es una indiscreción comentarlo: acompañó a Claudia en su reciente visita a la directora general de La Jornada, Carmen Lira. Me confió Rosa Icela que preferiría un cargo de segundo nivel, tal vez Profeco o algo así, pero Claudia la atrapó. Fue alucinante tener en nuestro periódico a dos ex compañeras de trabajo: Claudia fue articulista y Rosa Icela reportera. Situación inédita: dos mujeres, la Presidenta y la secretaria de Gobernación, en un país donde el machismo no es una anécdota.

Luna de miel de 100 días

Omar García Harfuch estará en el foco de la atención en los años que vienen. Acaba de ser electo senador; sin embargo, sólo ocupará un mes su escaño porque en octubre asumirá la Secretaría de Seguridad. Claudia generosamente le atribuye una buena parte del mérito de la disminución de los delitos en la capital de la República. Ahora su objetivo será el mismo, sólo que a nivel nacional. García Harfuch sufrió una emboscada de malhechores, salió mal herido pero regresó a hacerse cargo de sus funciones. Gozará de una luna de miel con la ciudadanía de sólo 100 días para mostrar con hechos, no sólo estadísticas, que la inseguridad va en descenso.