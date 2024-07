Elio Henríquez

Viernes 5 de julio de 2024

San Cristóbal de Las Casas, Chis., A un mes del desplazamiento de más de 4 mil habitantes de la cabecera municipal de Tila, Chiapas, debido a la violencia originada por dos grupos criminales, la cual dejó tres muertos, cuatro heridos, 17 casas y 21 vehículos quemados, la situación no se ha normalizado, informaron miembros de la comisión responsable de dialogar con las autoridades de los tres niveles de gobierno.

El comercio está funcionando en 20 o 25 por ciento. Ha sido un proceso lento. No es fácil. No están normalizadas todavía muchas cuestiones. La gente está en sus casas, pero la mayoría encerrada. De las 8 de la mañana a las 2 de la tarde hay movimiento en el centro, pero de ahí todo queda en silencio. No hay normalidad. Esto va a tardar uno o dos meses tal vez para que nuevamente se normalice . indicaron.

Manifestaron que desde el 4 de junio, cuando ocurrieron los hechos violentos al enfrentarse integrantes de los grupos denominados Los Autónomos y Karma, se suspendieron las clases en todos los niveles; los directivos y maestros dieron ya por cerrado el ciclo escolar por falta de condiciones para el regreso a clases.