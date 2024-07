Alonso Urrutia y Arturo Sánchez

Aunque aún falta, porque existen resistencias de quienes rehúsan pagar impuestos, se ha avanzado mucho en corregir la evasión fiscal, lo que reditúa anualmente entre 200 mil y 300 mil millones de pesos de ingresos extras, la mitad del presupuesto de las pensiones de adultos mayores, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para ello fue fundamental la reforma constitucional que proscribió la condonación de impuestos que antes discrecionalmente avalaba el presidente en turno.

Sin mencionar expresamente a Grupo Salinas (de Ricardo Salinas Pliego), pero refiriéndose al caso más famoso , aseguró que ya el tribunal falló, concediéndole la razón al Servicio de Administración Tributaria, pero ahora, en ejercicio de su derecho, se han recurrido los casos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, dijo López Obrador, en su consideración el fallo del Tribunal debe quedar firme, porque hay jurisprudencia y no existe ninguna violación constitucional.

“Yo pienso que se ha avanzado bastante y creo que fue un acierto el poner los reflectores, lamparear el problema, grave problema de la corrupción”, dijo en su conferencia. “¿Qué no era corrupción el que las empresas más grandes de México, los bancos más importantes, no pagaran impuestos, miles de millones de pesos condonados, mientras un campesino, un obrero, un comerciante, cualquier persona, un profesional, tenía que pagar impuestos, y los de arriba no?