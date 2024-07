En una ocasión hablaron de casos de peleadoras profesionales con consecuencias graves en su salud por practicar boxeo. Les dije que eso era absurdo, pues no existían mujeres profesionales y, por tanto, resultaba poco creíble. ¿De dónde habían sacado la muestra para ese supuesto estudio? Obvio que no existía , relata divertida por el absurdo.

Todos esos eran argumen-tos falsos. Nunca citaron un análisis serio que demostrara que las mujeres teníamos riesgo de cáncer por practicar boxeo. Todo era producto de sus prejuicios y no había ningún sustento científico que los respaldara , recuerda la ex pugilista.

No fue un triunfo sólo mío, sino colectivo, más allá de lo deportivo fue sobre todo una victoria jurídica y social; de género, porque fue de todas y para todas las mujeres , agrega Serrano.

Fui un dolor de cabeza para todos esos hombres que no querían ver mujeres en un cuadrilátero. Nunca me lo perdonaron y buscaron siempre opacar mi carrera, incluso cuando ya era legal el boxeo femenil , afirma.

Fui un personaje muy incómodo y creo que eso también afectó mi carrera, porque cuando se abrió el boxeo femenil, ni siquiera me convocaron para la primera función de la Arena México en julio de 1999. Y eso que yo había encabezado esa lucha por nuestro derecho a ser profesionales , lamenta.

En aquella cartelera de boxeo femenil que se realizó hace un cuarto de siglo, las primeras mujeres en batalla fueron Ana María Torres y Mariana Juárez, ambas legendarias por ser pioneras en este oficio. A Serrano sólo le tocó estar tras bambalinas. Como esquina en un par de peleas, pero no como la protagonista que merecía como reconocimiento a su tenacidad y, sobre todo, su aportación indiscutible.

Estaba muy contenta de ver cómo se cumplía por fin un anhelo que teníamos muchas mujeres y algo por lo que había peleado tanto contra los hombres de escritorio y pantalón largo. Ahí estábamos por fin en la primera función profesional, pero yo no participaba. ¡Qué ironía! Eso me decepcionó demasiado y estoy segura que fue una forma de cobrar venganza de tantos señores a los que confronté y expuse de manera pública.

Cuando Serrano tenía casi 44 años en 2011, y unos cinco inactiva, decidió que tenía derecho a disfrutar del auge que tenía el boxeo de mujeres en ese momento. En la Ciudad de México le negaron la licencia, ahora por otro motivo. No se lo dijeron de mane-ra directa, pero lo asume: Me consideraban demasiado vieja .

Tras rigurosos estudios médicos, la Comisión Atlética de Nevada le autorizó volver al cuadrilátero en Las Vegas y un año después tuvo su último combate, de nuevo sin el aval de la autoridad capitalina.

El robo

“La licencia me la otorgó la Comisión del estado de México. Fue contra Irma García, a quien por aquel entonces la estaban apoyando mucho. La verdad le gané, pero me robaron el resultado; incluso ella se mostró asombrada del veredicto. Esa pelea me dejó asqueada y decidí alejarme para siempre del boxeo, el deporte por el que luché tanto para que se abriera a las mujeres.

Mi carrera se combinó con peleas contra los hombres de pantalón largo, reglamentos discriminatorios y las mejores púgiles del momento, porque yo enfrenté a algunas que hoy están en el Salón de la Fama , recuerda.

Serrano lamenta que nunca se le dio reconocimiento en su país. Incluso ahora que se celebra el primer cuarto de siglo de boxeo femenil, se menciona sólo a las dos peleadoras que debutaron aquella noche en la Arena México. Olvidan el papel fundamental de Serrano.

A finales de 2022 recibió una llamada telefónica. Era del Salón Internacional de la Fama, en Canastota, Nueva York. Le anuncia-ban que sería integrada en la promoción de 2023, la primera mexicana en formar parte de ese Olimpo que incluye a las leyendas del boxeo.