La ética cabe dentro de la palabra estética, como ella ha demostrado en su obra. Imposible separar a la Marta Valdés persona del canto o de la página publicada, porque es una unidad dialéctica difícil de encontrar en otros territorios de la cultura. Marta Valdés es lo que canta y lo que dice, pero también es el silencio. Hay música callada en cada de una de sus canciones. No es la música del silencio, sino el mismo silencio haciéndose sentir, para darle paso a las palabras, la melodía, la armonía y la sonoridad, que obedecen a la historia de cada canción. Marta sabe acoplar los sonidos, que se unen por la raíz y no por el costado, como de las palabras decía José Ortega y Gasset.

El secreto de su originalidad, la razón de su poética y la explicación de su permanente modernidad hay que buscarlo en su cubanía, en su lealtad a sí misma, en la dignidad del artista y en esa particular patria llamada Marta Valdés. Coherencia de una vida que llega a los 90 años y que se expresa en Yo me quedo, compuesta en 1966, y una de mis favoritas: Como un helecho apegado al balcón / me quedo / Como el canario y el viejo sillón / me quedo /porque quiero mirar como nunca miré, / porque quiero cantar / como nunca en la vida canté, / a la niña / al soldado / a chismosos y enamorados / y que nadie pretenda enseñarme si el camino es quedarme o marcharme / de donde soy .