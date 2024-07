L

a filosofía social de Michel Foucault ofrece la frecuente impresión de haber omitido o evadido el problema de las condiciones que hacen posible la reproducción general de sistemas sociales. Dado que la estructura profunda de los poderes institucionales guarda un carácter difuso, polimorfo y perverso , sería imposible encontrar el plano que reúne a la concatenación de todos sus aparatos. Una lectura un poco más detallada de Nacimiento de la biopolítica, el volumen que reúne las clases que impartió hacia mediados de los años 70, refutaría celosamente esta impresión, incluso en sus alegatos más marginales. Al respecto, Magaldy Téllez expuso, recientemente, una serie de reflexiones sobre cómo el pensador francés abordó el tema de las formas que adopta la valorización del capital en la era del neoliberalismo ( Michel Foucault y el neoliberalismo como forma de racionalidad política , en Youtube). Reúno aquí sus hipótesis principales, a las que agrego breves comentarios.

Para Foucault el tema de los orígenes del liberalismo ocupa un lugar central en el estudio de la historia de las tecnologías de poder que, a partir del siglo XVII, definieron la lógica de la gubernamentalidad en el tránsito del Estado absolutista al Estado moderno. Las abundantes anotaciones al respecto pueden encontrarse en el volumen Territorios, seguridad y población. De tal manera que en los años 70 cuenta con un sofisticado background conceptual e histórico que le permite abordar el giro que adoptó la tradición liberal en la segunda mitad del siglo XX, inmeditamente después de la derrota del fascismo en 1945. Antes que nada, lo que le asombra es el concepto mismo de neoliberalismo, ya que la doctrina que lo desarrolla, tanto en la variante de la escuela de Friburgo, en Alemania, como en la de Chicago, en Estados Unidos, guarda escasa relación con el liberalismo clásico. En principio, parece tratarse de un discurso característico del siglo XX, tan inédito como el que inspiró al fascismo.