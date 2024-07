Leopoldo Ramos

Periódico La Jornada

Jueves 4 de julio de 2024, p. 12

San Juan de Sabinas, Coah., Elementos de la Fiscalía General del Estado encontraron ayer restos biológicos en la mina de carbón Pasta de Conchos, pero según familiares de los trabajadores atrapados desde febrero de 2006, hasta hoy las autoridades sabrán si corresponden a una o a más víctimas.

Claudia Escobar Pacheco, viuda de Raúl Villasana, informó que brigadas de especialistas trabajan en el reforzamiento del yacimiento para continuar el rescate.