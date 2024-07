Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Jueves 4 de julio de 2024, p. 10

ONU Mujeres felicitó al país por haber elegido a Claudia Sheinbaum Pardo para ocupar la Presidencia. Nyaradzayi Gumbonzvanda, directora ejecutiva adjunta de la instancia mundial, señaló que es un hito para el mundo, ya que estamos aspirando a la paridad en la toma de decisiones, incluso en el Ejecutivo; por eso celebramos este triunfo de México, que es también nuestra victoria .

En un videomensaje emitido en la clausura de la tercera Conferencia Ministerial sobre Políticas Exteriores Feministas, realizada en la Ciudad de México, detalló, que datos recientes de ONU Mujeres refieren que en el mundo, 113 países jamás han electo a una mujer para ocupar el máximo cargo, y en la actualidad sólo 26 de 193 países son encabezados por una mujer .

La canciller Alicia Bárcena, anfitriona del encuentro, que reunió a 51 estados miembros de la ONU, también se refirió al momento histórico que vive el país, porque en unos meses vamos a inaugurar la primera gestión de una mujer en 200 años de vida republicana. Destacó que Sheinbaum encabezará la transformación de nuestra vida nacional, senda que abrió el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la que le llamamos revolución de las conciencias .