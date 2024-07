Andrea Becerril y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 4 de julio de 2024, p. 9

La derrota sufrida por el PAN el pasado 2 de junio, bajo la conducción de Marko Cortés, fue aplastante , por lo que éste no puede pretender dar la vuelta a la página y heredar la dirigencia a su mismo grupo político, con las mismas reglas, porque van directo a su funeral , advirtió el senador panista Damián Zepeda.

La división que impera en el PAN se reflejó también ayer al interior de su grupo parlamentario en el Senado, donde las opiniones en torno a la confrontación entre el ex presidente Felipe Calderón y el actual dirigente del blanquiazul, Marko Cortés, son divergentes.

De entrada, el coordinador de la bancada panista, Julen Rementería, sostuvo que la discusión debe darse al interior del partido, mientras que el senador Damián Zepeda resaltó que, aunque vergonzoso , ese debate debe darse y Acción Nacional tiene que deslindarse públicamente de Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, condenado en Estados Unidos por sus ligas con el narcotráfico.

Zepeda recalcó que buscará ser el próximo dirigente del PAN, pero siempre y cuando el debate se abra a la ciudadanía y no sea sólo al interior del partido.