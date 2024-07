Por unanimidad, los magistrados aprobaron el proyecto de su homólogo Carlos Chaurand, quien declaró como infundados los argumentos de la ex dirigente sindical al señalar que no fueron debidamente valoradas las pruebas que aportó para desvirtuar la legalidad de la resolución.

Lo anterior en virtud de que la actora no acreditó que los depósitos de su cuenta bancaria, pagos de su tarjeta de crédito y servicios corresponden a erogaciones realizadas a un tercero, y en razón de que no presentó la documentación comprobatoria que lo acreditara, por lo que se ubicó en la hipótesis de otros ingresos que debió de acumular, ello con independencia del régimen en el que haya presentado su declaración, dado que lo cierto es que obtuvo ingresos diversos a sueldos y salarios de los que no comprobó que no fueran acumulables vigentes en los ejercicios fiscales realizados.

En su demanda, la ex dirigente sindical reiteró que no fueron debidamente valoradas las pruebas aportadas en el procedimiento de fiscalización, violándose su garantía de audiencia, al debido proceso y derechos humanos.

El magistrado Chaurand afirmó que Gordillo no demostró que dichos ingresos fueron erogaciones de representación del SNTE.