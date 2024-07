Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 4 de julio de 2024, p. 7

En un hecho sin precedente, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, envió ayer a la Secretaría de Gobernación tres de sus iniciativas prioritarias de reformas constitucionales para que las presente para su discusión y aprobación en la próxima legislatura: no relección de legisladores, beca universal para estudiantes de educación básica pública y pensión no contributiva para mujeres de 60 a 64 años de edad.

Acompañada de Ernestina Godoy, próxima consejera jurídica de la Presidencia, Sheinbaum resaltó que está cumpliendo con lo que nos comprometimos en campaña . Destacó que el pueblo no quiere la relección y que, con la iniciativa en la materia, sencillamente estamos retomando lo que dice la gente, regresando la Constitución a su redacción original . Esta reforma, agregó, no tiene impacto presupuestal.

A propósito del presupuesto, aseguró que el del siguiente año lo estamos haciendo de manera responsable y alcanzará para garantizar todos los programas de bienestar, proyectos y derechos del pueblo. “La economía está fuerte, sólida, no hay un problema que pudiera generar incertidumbre… sí alcanza”, precisó.

A pregunta expresa en conferencia de prensa, dijo que no se reunió con Claudio X. González Laporte el pasado 19 de junio, porque planteó que sólo se diera el encuentro público con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y descartó, por tanto, reuniones privadas.

“No me dijeron exactamente quién me estaba esperando o si había otra reunión (ese día). En algún momento me hicieron el planteamiento de que pudiera haberla y les dije ‘no, es la reunión principal… Si es necesario reunirnos con los empresarios en cualquiera de sus cámaras, a través del CCE lo seguiremos haciendo, el diálogo siempre estará abierto’”, afirmó.