Andrea Becerril y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 4 de julio de 2024, p. 6

El diputado petista Gerardo Fernández Noroña reiteró que, luego de que lo chingaron en su aspiración a coordinar la bancada de Morena en el Senado, ya no busca ocupar ningún cargo público, por lo que ahora tiene el proyecto de recorrer todos los municipios del país para impulsar la lucha de la 4T.

Al ser abordado al término de una conferencia de prensa de trabajadores inconformes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el legislador señaló que, en su más reciente encuentro con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, mencionó de nuevo que nunca se le hizo ninguna invitación al gabinete.