Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 4 de julio de 2024, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció ayer a favor del juicio político contra el juez Rodrigo de la Peza, quien ordenó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) nombrar a dos magistrados, con lo que habría violado la Constitución.

Al preguntarle en su rueda de prensa diaria si es necesario el juicio político contra el juzgador, el mandatario aseveró: sí, claro que sí, porque es una violación a la Constitución, no le corresponde .

Al asegurar que no se trata de una venganza, sostuvo que un juez no puede actuar de esa manera, no puede poner por delante el interés personal, el interés de grupo; tiene que poner siempre por delante el interés general, el interés del pueblo, de la nación .

Sostuvo que este caso muestra que hay jueces que “son empleados de los potentados de México, ahí andan, son como sus llaveritos.