abriel Puentes es todo un personaje. No sólo es uno de los mejores bateristas de jazz que hemos escuchado a lo largo del tiempo. Es también uno de esos elegidos que sencillamente no pueden limitarse a tocar como acompañamiento, y que más allá de las plataformas que construyen en cada ensamble, incorporan siempre un discurso propio y sugerente en cada pincelada. Pero además, Gabriel es uno de quienes mejor entiende el jazz en todos sus niveles: histórico, conceptual, interpretativo, que con facilidad y naturalidad se adentra y comparte y te explica un lenguaje tan volátil como elástico… de ahí que sea uno de los músicos más solicitados del país, que sus clínicas tengan tantos alumnos y que El pulso del jazz sea de los mejores programas en la radio mexicana.

Gabriel Puentes, músico chileno de 49 años, llegó a México en septiembre de 1999 para cumplir con unas chambas de dos o tres meses. Y aquí se quedó. Hace buen tiempo le pregunté por qué había decidido radicar y me dijo: “Me di cuenta de que había músicos de muy alto nivel, tocando un jazz increíble, haciendo música interesante de todas partes, y por eso como que así fue pasando. No fue que decidiera ‘ah, me voy a quedar’, sino que me fui quedando y aquí estoy”.

Su evidente talento instrumental lo introdujo en automático en el circuito central del jazz en México, tocando con los mejores músicos y grabando discos realmente emblemáticos, como Common Differences, junto a Mark Aanderud y Agustín Bernal; o Trío, Oinos y En Vivo en Pólak Fórum, estos últimos tres cedés, de Eugenio Toussaint.

En 2010 presentó un primer disco, Simple, junto a la pulcritud de Leo Genovese y Chris Lightcap. Y ocho años después, apareció No somos dos, proyecto a dúo de piano y batería donde Leo Genovese, pianista argentino de enorme nivel (radicado desde hace veintitantos años en Nueva York) vuelve a participar. Sólo habría que añadir que en 2023 Leo Genovese ganó el Grammy en la categoría de Mejor solo improvisado de jazz, junto al célebre Wayne Shorter por su intervención en Endangered Species, un tema de Esperanza Spalding incluido en el álbum Live At The Detroit Jazz Festival. Era la primera vez que este premio se ganaba compartido. Shorter falleció en marzo de ese mismo año, a los 90 años.

El 23 de mayo de 2023, Puentes y Genovese se volvieron a juntar, ahora para grabar un disco en vivo en Jazzatlán Capital, nuevamente bajo el nombre de No somos dos, pero con el título añadido de Vamo. El cedé apareció hace pocas semanas, y todo aquél que quisiese obtener una copia física de esta obra de arte, puede escribir a [email protected].