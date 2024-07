Alejandro Alegría

En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se mantendrá el esquema de generación de energía de 54 por ciento por parte del Estado, no obstante se permitirá la inversión de productores privados en fuentes renovables para alcanzar las meta de contar con 20 gigavatios hora (GWh) de ese tipo de fuentes, señaló ante empresarios Marcelo Ebrard Casaubón, quien será el titular de la Secretaría de Economía (SE) en la siguiente administración.

En el contexto de la Junta Binacional México-Japón, que realizó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el ex canciller comentó que el futuro de la relación entre ambas naciones es promisorio , sobre todo por el intercambio de tecnología en sectores como la electromovilidad.

Ebrard Casaubón explicó que el esquema de generación de electricidad en el país seguirá siendo de 54 por ciento por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 46 por ciento de firmas privadas, pero se estima que se necesitarán 20 GWh proveniente de fuentes limpias como solar o eólica. Sí, se está previendo que haya una inversión privada importante , resaltó.