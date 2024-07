R

esulta que para la junta de gobierno del Banco de México, formada por cinco miembros de los cuales cuatro fueron propuestos por el gobierno de la 4T, la reacción en los mercados financieros que vivimos en los días siguientes a la elección se debe a factores idiosincráticos. Esa junta dice que hubo volatilidad en los mercados financieros, incrementos en las tasas de interés que pagará el gobierno mexicano por la colocación de valores gubernamentales a mediano y largo plazos y una visible depreciación cambiaria debido a el temperamento de los mexicanos.

Vimos como se sacudían las actividades financieras, se devaluaba el peso, caía el índice de la Bolsa Mexicana de Valores por el carácter que nos distingue, por nuestra idiosincrasia. La reacción económica de ciertos agentes financieros a los resultados de la elección del 2 de junio no se entiende como el intento de esos llamados mercados financieros, de las empresas de análisis financiero, de los inversionistas a los que asesoran, de empresarios que apoyaron la candidatura de la oposición de revertir la decisión ciudadana, advirtiéndole a la ganadora que no obedeciera al mandato ciudadano, sino que atendiera que a esos mercados les preocupaban las reformas constitucionales, porque se alterarían los pesos y contrapesos de la democracia mexicana.

Para esos cuatro miembros de la junta de gobierno nombrados por la 4T, y por supuesto a la que permanece de momentos anteriores, el asunto no es un tema de resistencia política ante las decisiones de la soberanía nacional, es decir, los ciudadanos. Se trata de las particularidades de los mexicanos. Por supuesto que este planteamiento intenta suavizar la reacción desproporcionada de esos actores económicos que no están de acuerdo con modificar la manera en la que se elige a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en estricto sentido, han actuado facciosamente en estos seis años y que, respetando precisamente las reglas de la democracia se acudió a los electores para aprobar lo que las cámaras rechazaron.

La reacción económica de estas empresas y de sus dueños y administradores, entendida como la respuesta política que pretende que la nueva administración incumpla con un claro mandato, no es la de quienes votamos por apoyar el plan C. De modo que no se trata de un factor idiosincrático que describe a todos los mexicanos, sino de una reacción política que documenta la incapacidad de esos grupos económicos para entender que quienes ocuparan las posiciones de mando en el gobierno mexicano los siguientes seis años están obligados respetar el mandato contundente de los electores.