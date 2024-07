Me siento muy feliz por cumplir un sueño que pocos logran concretar. El trabajo ha sido mucho, así como las altas y bajas. Hubo ocasiones en que veía lejos alcanzar la meta; sin embargo, no claudiqué.

En 2022, Portillo sufrió un esguince que lo alejó del alto rendimiento; por algunos meses no pudo competir, pero recuperó la moti-vación al imaginarse en París.

Fue una labor individual buscar el dinero para algunas competencias, a veces no tenía ni boleto de avión, pero logré salir adelante. El camino no ha sido sencillo, aunque el resultado es todo lo que esperé desde niño , compartió el seleccionado.

De la mano de su entrenador Lázaro Paz, el oriundo de Chihuahua espera lograr una destacada participación en la capital francesa.

Tengo un equipo que me respalda y con el que buscaré pasar a la final. Esa es mi primera meta y después podré soñar con una medalla; siempre he creído que soy capaz de lograr todo lo que me proponga.

Con la clasificación olímpica de Erick y Édgar, México participará por primera vez en su historia con dos atletas en esa prueba.

El club al que ingresó Portillo es muy selecto, pues pocos deportistas compatriotas han conseguido la plaza a una justa veraniega.

Rivera es el de más experiencia y competirá por tercera vez en unos Olímpicos (Río 2016, Tokio 2020, París 2024).

En Londres 2012 ningún atleta de la especialidad logró su boleto, mientras en Pekín 2008 el país fue representado por Gerardo Martínez.

Recuerdo que antes pedían marca de 2.15 metros y ahora la exigencia es mayor. El cuerpo humano supera en cada edición sus límites y eso demuestra de lo que somos capaces.

En Atenas 2004 participó Romary Rifka; en Sidney 2000 y Atlanta 1996 ninguno obtuvo la pla-za. Cristina Fink fue la única que consiguió la hazaña en Barcelona 1992.