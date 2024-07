Reyes Martínez Torrijos

Jueves 4 de julio de 2024, p. 2

El escritor estadunidense Thomas Pynchon, candidato constante al Premio Nobel de Literatura, ha sido un gran misterio. El comienzo de esa incógnita sucedió en México en 1963, afirmó el narrador y cronista Franco Félix.

El ensayista contó a La Jornada que tras leer la primera novela de Pynchon, V., investigó y después escribió El ingeniero que huyó por la ventana: Pynchon en México (1962-1964). “Muy pocas personas saben que cuando se publicó V., en 1963, él estaba viviendo en la Ciudad de México. No se sabe porque se ha hecho una especie de mitología sobre el autor. Algo que él quería evitar. Es irónico porque al querer evitarlo la gente se interesa más”.

Desde entonces, diversos personajes, temas y lugares en la obra del novelista estadunidense se refieren a nuestro país, por lo que Félix (Hermosillo, 1981) cree que Pynchon pasó varios años en México, aunque no encontró mucha información al respecto.

El narrador explicó que la postura del autor de El arco iris de gravedad (1973) es: Yo no necesito dar ninguna entrevista ni explicar mis libros. Se tienen que defender solos , y por ello no apareció en los medios de comunicación ni en eventos públicos.

Refirió que en el siglo XX se le dio importancia a la figura del escritor, a diferencia de lo que sucedió en los siglos anteriores, cuando los autores eran presos políticos, abogados o médicos, como Dostoievski y Bulgakov. “De los siglos XVIII al XX no eran objeto de la propia novela, o sea, no se entrevistaba a Laurence Sterne sobre Tristram Shandy.

El estadunidense nunca lo ha planteado, añadió Félix, pues la única vez que consignaron sus palabras fue en Las vidas y tiempos de Joan Baez, Bob Dylan, Mimi Baez Farina y Richard Farina. “Un libro que no tiene nada que ver con Pynchon, pero sale ahí. Muy poca gente sabe eso.

Es una locura que Thomas Pynchon odie a los medios. Mucha gente dice que es un ermitaño o un fóbico social, pero para nada; simplemente no quiere que la figura central de una nota sea su persona. Se puede considerar que la única entrevista que ha dado está en este libro, pero es sobre la boda de Fariña con Mimi Baez en 1963.

La historia que marcó el origen del misterio de Pynchon ocurrió cuando se editó la novela V., en marzo de 1963. The New York Times envió enseguida a un reportero a buscarlo a la Ciudad de México y de ahí surgió la leyenda de que el autor salió por una ventana para no ser fotografiado. Es muy curioso que no pasó más de una semana del libro cuando el diario ya preparaba un artículo, que salió en abril sin la imagen del escritor .