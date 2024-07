Sandra Hernández García y Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Jueves 4 de julio de 2024, p. 31

En medio de la discusión de la reforma en la materia a escala nacional, el Congreso capitalino develó en letras de oro las palabras Poder Judicial de la Ciudad de México en los muros del recinto ubicado en Donceles y Allende.

La lideresa de Morena en el Legislativo, Martha Ávila, dijo que tal reconocimiento es la demostración palpable de que no somos enemigos ; no obstante, resaltó la importancia de reformar el aparato judicial para que sea más justo, más humano, próximo y sensible a los ciudadanos.

Ávila reconoció al magistrado presidente del Poder Judicial local, Rafael Guerra, como un servidor público comprometido , tras haber manifestado su respaldo a la reforma durante los diálogos en el Congreso de la Unión.

A su vez, Guerra aseguró que se trata de un homenaje sublime para el Poder Judicial, el cual tiene en México hijas e hijos leales, soldados comprometidos con el bien, la justicia y el imperio de la ley .

Las letras de oro fueron develadas en un muro cercano a un balcón del recinto.

Por otra parte, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, se expresó a favor de poner candados a la iniciativa de reforma al Poder Judicial para que los jueces no puedan invalidar tan fácilmente acciones de gobierno o que estén por encima del interés social, como sucede actualmente.