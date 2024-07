César Arellano García

Miércoles 3 de julio de 2024, p. 8

Esperanza García Luna impugnó el fallo de un juez federal que le negó la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión, presentación, privación de la libertad y su ejecución librada a petición de la Fiscalía General de la República (FGR). El caso se turnó a un tribunal colegiado para que determine si confirma, modifica o revoca la determinación de primera instancia.

La hermana del ex secretario de Seguridad Pública (SSP) Genaro García Luna, preso en Estados Unidos y acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa, es señalada, junto con otros familiares, de llevar a cabo triangulaciones financieras con empresarios estadunidenses.

Por ello promovió un juicio de amparo en diciembre pasado ante el juzgado sexto de distrito de amparo en materia penal en Jalisco, donde reclamó la orden de aprehensión en su contra. El 7 de febrero de este año, el juzgador le concedió la suspensión provisional y fijó un pago de 2 mil 500 pesos como garantía para que surtiera efectos la medida cautelar.

Sin embargo, en marzo, el juez Agustín Archundia Ortiz le negó la suspensión, porque las autoridades de la Ciudad de México y Jalisco, a quienes se dirigió la demanda, negaron los actos reclamados, por lo que el impartidor de justicia anuló el juicio de amparo.