Destacó que la sala superior del TEPJF haya determinado que el juez administrativo “no tiene nada que hacer definiendo algo electoral… No tendría por qué un juez de amparo, un juez de circuito, opinar sobre el tema electoral, está fuera de la Constitución. ¿Qué objetivo tiene nombrar a dos que son propuestos por la Suprema Corte?”

La virtual presidenta electa resaltó que el Poder Judicial ya no sólo invade las competencias del Legislativo, al anular leyes con argumentos de procedimientos, ni siquiera de fondo, sino que además libera delincuentes . Por eso es bueno que se discuta la reforma en la materia, añadió.

Al preguntarle si estaría de acuerdo en la elección escalonada de jueces, dijo: no me opongo, pero hay que revisar si es factible o no .

El objetivo, insistió, es fortalecer al Poder Judicial y que sirva como un poder que dé justicia a los mexicanos .

En referencia a la permanencia de la ministra Norma Piña como presidenta de la Corte, mencionó que eso le corresponde a los ministros, pero la reforma, recordó, plantea la elección de los integrantes de la Corte mediante voto popular.

En otro tema, descartó la posibilidad de reunirse con los dirigentes de los partidos de oposición, una vez que inicie su gobierno. Para ello, recordó, hay instancias, como la Secretaría de Gobernación o el Congreso.