Al ahondar en torno al papel de los medios en México, sostuvo que la influencia de los medios de comunicación en México se ha reducido. Tenemos uno de los pueblos más politizados del mundo; tiene más capacidad para leer el periódico, para escuchar la radio, para ver la televisión, ya no es susceptible de manipulación .

Descarta que se investigue a Loret

Adelantó que hoy acudirá a la conferencia matutina el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, para informar sobre las investigaciones que tiene en curso. Sin embargo, adelantó que “no estamos investigando a nadie. Que Loret se vaya de vacaciones, o sea, que no se preocupe, no. Imagínese, nosotros, que fuimos espiados, perseguidos, que padecimos de guerras sucias, ¿vamos a hacer eso?, ¿vamos a hacer lo mismo? Seríamos unos incongruentes, indignos, estaríamos traicionándonos a nosotros mismos, y eso nunca, jamás”.

Hizo referencia a otro elemento importante durante la campaña, que no le salió al sector conservador, pues a través del empresario Claudio X. González captaron mucho dinero para financiar la campaña opositora, de cuyo origen y destino él no ha informado. Está claro que pasaron la charola muchos en la iniciativa aportaron recursos, pero no se ha transparentado y Claudio X. González tendría que informar.