Al señalar que la reforma no es un asunto personal contra Piña, agregó que observa que los integrantes del Poder Judicial están entendiendo que se requiere la reforma y que no pueden ir en contra de la voluntad popular.

“No es una concertacesión, como era la costumbre en los tiempos de Salinas. No, no, que sea de conformidad con la Constitución y la ley”, afirmó al rechazar una negociación para que se apruebe una reforma descafeinada .

–¿Si la ministra presidenta renuncia se podría negociar una reforma suavizada?–, se le preguntó al Presidente.

–No, no, no. Eso es del tiempo de la corrupción y del autoritarismo, no debe haber ese tiempo de negociaciones –rechazó y afirmó que la reforma y su discusión “no es una concertacesión, como era la costumbre en los tiempos de Salinas. No, no, que sea de conformidad con la Constitución y la ley”.

Enfatizó que la reforma debe seguir un curso legal, establecido en la Constitución, y no desviarse con negociaciones como las que se hacían en los tiempos de la corrupción , López Obrador ejemplificó que cuando Ernesto Zedillo reformó a la SCJN, negoció y entregó beneficios a los ministros. Eso se podía, pero no debe seguirse con esas prácticas , subrayó.