Carismática y hábil no es, pero sí obcecada y caprichosa, dedicada a cancelar cualquier posibilidad de iniciar un diálogo de altura con miras a limpiar la podredumbre del poder del Estado que encabeza, y a estas alturas, como se menciona, lo único que le faltaba en su corta presidencia era provocar la ruptura con sus pares. Y lo logró, de tal suerte que así redondea su larga cadena de enfrentamientos con lo que se le ponga enfrente. Sin duda, no está a la altura de lo que los mexicanos exigen de una autoridad, especialmente si lo es de un poder del Estado, algo que por lo demás ha demostrado fehacientemente.

Arturo Zaldívar, ex presidente de la SCJN, lo resumió así en entrevista radiofónica: Norma Piña no tiene interlocución con nadie, esa es la verdad. Entiendo la preocupación y la molestia de un buen número de ministros y ministras, incluso de jueces, con una gestión errática, de enfrentamiento, de golpeteo y de alianza política indebida . Su presidencia, dijo, ha sido desastrosa para el Poder Judicial , quien requiere de una interlocución que sea respetada y respetable por todos. Norma Piña no la tiene, no tiene ninguna interlocución, ni siquiera con sus pares y esa será una decisión de la Corte, de ella en su momento, pero no me extraña que haya ocurrido esto .

Consultado sobre la eventual renuncia de Norma Piña y a cambio una reforma más suave , el presidente López Obrador fue tajante: no es concertacesión, como era la costumbre en la época de Salinas; eso es del tiempo de la corrupción y del autoritarismo. Que sea de conformidad con la Constitución . Nada de modificaciones descafeinadas . Además, no hace falta que renuncie nadie; que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma, hacer un buen análisis. Presentamos una iniciativa de ley. Que se revise, que se vean los tiempos, los procedimientos e inicie el proceso. Y no es en contra de la señora Piña. Desde luego tiene procedimientos que uno no puede aceptar o compartir, pero no sólo es ella: es una crisis del Poder Judicial .

¿Y qué dice Norma Piña? Según el área de comunicación de la SCJN, continúa con los trabajos jurisdiccionales y administrativos, y mantiene diálogo con los poderes Legislativo y Ejecutivo de cara a una reforma judicial . Ni la burla perdona.

Las rebanadas del pastel

Miles de sanciones y bloqueos en contra de Rusia, catarata de millones de dólares para Zelensky y una brutal campaña rusofóbica, pero el Banco Mundial ha reclasificado a esa nación de ingreso mediano alto a alto dado su crecimiento económico (aumentos del PIB real 3.6 por ciento, nominal 10.9 y per cápita 11.2).

X, antes Twitter: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com