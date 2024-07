L

os mexicanos nos sentiremos orgullosos de tener en los foros internacionales a una mujer bonita, con una sonrisa atrayente, Claudia Sheinbaum, además de preparada, brillante y con ideas sociales. Vine a visitar mi periódico , nos dijo en una reunión con la directora general de La Jornada, Carmen Lira, y nuestro equipo editorial. Fue un largo intercambio de opiniones, a veces intenso, pero no faltaron las notas de humor. Le preguntamos de todo, contestó muchos temas, otros no. ¿Le preocupan los militares? , fue una de las preguntas. No, no le preocupan. Tuvo oportunidad de convivir con ellos en las reuniones de seguridad y, sobre todo, en la pandemia. ¿Quién designará a los titulares de las fuerzas armadas?, ¿será una decisión de ellos o de la Presidenta? Los designaré yo , fue su respuesta categórica. Tratamos muchos asuntos, de ellos escribiré mañana.

Panistas en conflicto

Jamás metería las manos por Marko Cortés, pero creo que lo que escribió Felipe Calderón en redes sociales es un exceso: “Uno de los mejores tribunos de @AccionNacional @JTriana quedó fuera del Congreso al no incluirlo en sus listas plurinominales. Eso sí, sí quedó uno de sus peores oradores @MarkoCortes,, el actual presidente del PAN y el que más daño le ha hecho en la historia a ese partido, además de su asistente y otros de su camarilla”. Marko Cortés es un perdedor, corrupto y otras cosas más, pero quien mayor daño ha hecho al panismo es Calderón. Hay un testimonio en su contra irrefutable: García Luna sigue en prisión. Fue su mano derecha. El ex presidente destruyó los ideales de luchadores como El Maquío Clouthier y Salvador Rosas Magallón.