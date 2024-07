Tengo 74 años y no puedo más, ayúdeme por favor. Mi teléfono: 55-3130-5893. Correo electrónico: [email protected]

Ya no sé qué hacer, y lo peor de todo es que sigo con los mismos dolores o quizá peores.

Maestro Zoé Robledo Aburto, director del IMSS: el 13 de septiembre de 2023 le solicité por este medio ayuda para operarme cuanto antes. Se comunicaron conmigo inmediatamente; sin embargo, han pasado ya nueve meses y me traen de un lado para otro.

Dos ejemplos actuales de los efectos de esta política depredadora de los recursos de México son el asunto de la energía y la descomposición del Poder Judicial, que ilustran la eficacia del empleo de estos proyectiles hechos de plata. En efecto, el que olvida la historia no controla el presente.

Los principios originarios de la Constitución de 1917 tenían olor a pólvora. Sin embargo, tiempos después llegaron los que poseían balas de plata, las que no hacen ruido (Tirano Banderas, de Ramón del Valle-Inclán). Su poderío reside en que compran y destruyen probidades.

No es casualidad que la Federación Internacional de Futbol Asociación, desde su fundación en Francia 1904 y con sede en Zúrich, Suiza, opere como el clon del sistema capitalista imperialista. Es omnipotente del gran paraíso económico a escala selección y de clubes con el mundial e intercontinentales, vía las televisoras del mundo; la Europa Central concentra, con auténticos neocolonialismo y esclavitud, sobre todo, de Sudamérica y África, vendidos como héroes mitológicos.

Denuncia usura en los créditos hipotecarios del Fovissste

Utilizo mi propio ejemplo para advertir del abuso que Fovissste comete con los deudores que padecemos sus servicios . Seré breve.

El crédito hipotecario que me otorgó el Fovissste fue de un millón 45 mil pesos, y la quita mensual comenzó en octubre de 2014.

Me descuentan poco más de 7 mil pesos en mi cheque mensual como jubilado y me exigen que deposite cada mes 2 mil 805 al banco para completar los más de 10 mil que me deben quitar. Este año cumpliré 10 de estar pagando.

Resumo: mi estado de cuenta de febrero de 2023 dice que debo $715,970.19. El de este 2024 es por 681,290.36 pesos. Es decir, aunque haya abonado más de 120 mil cada año, sólo me restaron 34 mil 679. 83 pesos (¡!) ¿Es correcto? ¿Es justo? ¿No será mejor acudir al Banco Azteca del decentísimo individuo de negocios Salinas Pliego, ejemplo de probidad y conducta ética ciudadana?

Permítame un ejemplo más: una maestra jubilada me comentó a punto del llanto que hace 14 años le prestaron 567 mil pesos. Pues bien: ahora debe 750 mil (¡!) ¿Qué le parece?

Por favor, que alguien le haga saber estos latrocinios al presidente Andrés Manuel López Obrador para que ponga remedio a estos abusos legaloides y desmecatados.

Ojalá el experto en estos temas, Gustavo Leal, nos dé una mano para nuestro legítimo reclamo y que los honorables diputados trabajen en serio.

Hugo Carbajal Aguilar, profesor jubilado

Solicita a la alcaldesa de Venustiano Carranza poda de árboles en la colonia Sevilla

La presente misiva es con el fin de solicitar a la alcaldesa en Venustiano Carranza, Evelyn Parra, el corte y/o poda de los árboles ubicados en el cruce de las calles Cincel y Roa Bárcenas de la colonia Sevilla, justo enfrente de la estación Jamaica de la línea 4 del Metro.

El 22 de abril de este año se levantó ante el Centro de Servicio y Atención Ciudadana la solicitud con folio 1691/2024, y al no haber respuesta, el 24 de mayo hubo la necesidad de renovar el trámite, con número 2109/2024.

Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha tenido manifestación alguna de la demarcación pese a que estos árboles representan un riesgo para las viviendas, vehículos y –sobre todo– para las personas que transitan por la zona, debido a la posible caída, sin dejar de lado el vaivén de las ramas originado por las lluvias y fuertes vientos que hacen más peligrosa la situación cuando tienen contacto con los cables de energía eléctrica y provocan algunos chispazos.

Quiero hacer un exhorto a las autoridades de la alcaldía Venustiano Carranza y al área correspondiente para la atención y solución del problema antes descrito, puesto que las afectaciones pueden tener lamentables consecuencias y, en el peor de los escenarios, hasta causar pérdidas humanas.

Óscar Mendoza García