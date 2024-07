El texto de la demanda también indica que el 8 de abril pasado el ex vicepresidente fue hallado inconsciente en su celda. Inmediatamente fue llevado a dos hospitales de administración militar. Sin embargo, y a pesar de que tenía una precaria condición de salud física y mental , fue dado de alta y llevado de regreso a La Roca, sin haber recibido atención siquiátrica especializada .

La audiencia para conocer el pedido del ex vicepresidente Jorge Glas para que, como medida de reparación, sea trasladado a la casa de su madre para recibir atención médica urgente, adecuada y oportuna, ya que su salud está muy deteriorada y también por su situación sicológica tras casi tres meses de estar detenido en la cárcel La Roca, está convocada para hoy a las 9 horas.

En ese documento se subraya: Hoy conocemos que el ex vicepresidente Jorge Glas, aquel 8 de abril de 2024, intentó quitarse la vida mediante una sobredosis de fármacos , y añade que, con la historia clínica proporcionada a Glas por el Ministerio de Defensa, el 22 de mayo, se corrobora que el 8 de abril el ex segundo mandatario fue ingresado al Hospital Naval por intoxicación por benzodiacepinas, intoxicación aguda por sedantes y neumonía adquirida en la comunidad .

Incluso, en el informe consta una valoración neurosiquiá­trica del 14 de junio que acredita el intento de suicidio y concluye que el estado mental actual del señor Jorge Glas es extremadamente grave y que será imposible que Glas reciba un tratamiento siquiátrico y sicoterapéutico adecuado dentro de una cárcel, menos aún como La Roca, con un régimen de encierro por 23 horas diarias.

Además, Glas padece de espondilitis anquilosante, que es una forma de artrosis crónica e incurable, enfermedad que requiere de atención médica especializada y de tratamiento de rehabilitación que la cárcel no puede solventar. El ex segundo mandatario debe ingerir esa medicina de forma regular, pero en la cárcel el suministro no es regular ni diario.

Con todos esos elementos, Gómez Subía solicita que se declare que las condiciones que tiene Glas en la cárcel conculcan, entre otros, su derecho a no ser torturado, tratado en forma cruel, inhumana o degradante.