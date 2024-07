En tanto, Rudolph Giuliani, quien fue alcalde de la ciudad de Nueva York, fiscal federal y asesor legal de Trump, fue despojado de su licencia para ejercer la abogacía en el estado, luego de que una corte halló que repetidamente hizo declaraciones falsas sobre la derrota del ex presidente republicano en las elecciones de 2020. La prohibición entró en vigor de inmediato.

No hubo comentarios de momento por parte del equipo de campaña de Trump ni de los fiscales de Manhattan, que llevaron el caso.

El aplazamiento fija la sentencia para el 18 de septiembre como fecha más próxima, si es que llega a producirse, ya que los abogados de Trump argumentan que el fallo de la Suprema Corte no sólo justifica la posposición de la sentencia, sino también la anulación de su declaración de culpabilidad.

La audiencia de sentencia estaba programada para el 11 de julio, después de que fue declarado culpable en Nueva York por cargos de falsificación de registros comerciales. El ex presidente niega haber cometido delito alguno.

Nueva York. La sentencia del ex presidente Donald Trump en el proceso por el pago oculto a la ex actriz de cine porno Stormy Daniels se aplazó hasta al menos septiembre después de que el juez acordó ayer considerar el posible impacto del nuevo fallo de la Suprema Corte federal sobre la inmunidad presidencial.

No es posible sobrestimar la gravedad de la mala conducta del demandado , se lee en el fallo. Giuliani abusó flagrantemente de su posición y atacó sin fundamentos y socavó la integridad del proceso electoral de su país .

Al hacerlo, el demandado no sólo violó deliberadamente algunos de los principios más fundamentales de la profesión legal, sino que también contribuyó activamente a los conflictos que siguieron a la elección presidencial de 2020, y de lo cual no se arrepiente en absoluto , escribió el tribunal.

Ted Goodman, vocero de Ru­dolph Giuliani, dijo que el hombre, al que se llamó alguna vez alcalde de Estados Unidos , apelará la objetivamente viciada decisión. También hizo un llamado a otros miembros de la comunidad legal a manifestarse contra la decisión política e ideológicamente corrompida .

El presidente Joe Biden reconoció ayer que su desempeño durante el debate presidencial del jueves pasado no fue el mejor, pero lo atribuyó al desfase horario después de dos viajes al extranjero a principios de junio.

Biden se ha enfrentado a crecientes preguntas sobre su candidatura a la relección después del inestable desempeño en el debate de la semana pasada.

Durante un acto de campaña en McLean, Virginia, anoche, Biden admitió que el debate contra Trump no fue de lo mejor. No tuve mi mejor noche, pero el hecho es que no fui muy inteligente , dijo Biden, y añadió: “decidí viajar alrededor del mundo un par de veces, pasando por alrededor de 100 zonas horarias (...) antes (...) del debate.

No escuché a mi personal y regresé y casi me quedaba dormido en el escenario , dijo. Eso no es una excusa, pero es una explicación .

Biden viajó a Francia e Italia en dos eventos separados en el transcurso de dos semanas el mes pasado, volando durante la noche desde la cumbre del Grupo de los Siete en Bari, Italia, para aparecer en un evento de recaudación de fondos con el ex presidente Barack Obama en Los Ángeles el 15 de junio antes de regresar a Washington al día siguiente. Luego pasó seis días en Camp David preparándose para el debate del 27 de junio.